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Наргиз Пашаева перелистала Низами в Лондоне фото

 

В Лондоне в Доме-музее известного художника периода королевы Виктории лорда Лейтона состоялась презентация первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами», переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете, сообщает АзерТАДж.

В мероприятии наряду с руководителем Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете академиком Наргиз Пашаевой и ученым-ирановедом, ведущим профессором Института востоковедения Оксфордского университета, редактором книги Эдмундом Херцигом также принимали участие вице-премьер Азербайджана, народный писатель Эльчин Эфендиев, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Акиф Ализаде и другие.

Было отмечено, что книга «Великий азербайджанский поэт Низами» известного ученого-востоковеда профессора Евгения Бертельса, пользующегося большим авторитетом на Западе, впервые вышла в свет в 1940 году на русском языке.

С тех пор книга не то чтобы на английском, но вообще не переиздавалась повторно. В книге исследуются жизнь и творчество Низами Гянджеви, отмечается, что он являлся не только поэтом, но и всемирно известным философом, мыслителем.

Книга еще раз доказывает, что произведения Низами Гянджеви не утратили своей актуальности даже спустя почти 900 лет.

 

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