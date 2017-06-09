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Лимонов в Карабахе осудил Россию: «Зачем Россия не кричит на Азербайджан?»

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Как уже сообщал haqqin.az, известный своими экстремистско-необольшевистскими взглядами российский писатель и политик Эдуард Лимонов посетил оккупированные армянами территории Азербайджана. По признанию самого Лимонова, поехал он туда из-за своей «ненависти к туркам».

А вскоре в российском издании «Свободная пресса» появились заметки Эдуарда Лимонова, написанные под впечатлением от путешествия в Нагорный Карабах.

Лимонов рассказывает, как встретился с «министром обороны «НКР» Леваном Мнацаканяном. А потом его в сопровождении подполковника и двух других военных доставили на опорный боевой пост №20, с которого открывается вид на село Гюлюстан. Лимонов пишет, что «из данного села изгнали всех армян, и оно ждет своего освобождения».

Отметим, что село Гюлюстан расположено в нейтральной зоне и в настоящее время там никто не проживает.

«Земля как рай, так все заросло крепкими растениями, что от дороги ну пару метров пройдешь, и застрял навсегда», — пишет Лимонов.

Далее автор напоминает, какое историческое значение имеет этот населенный пункт: «Село Гюлистан (так у автора – ред.) — место легендарное. Здесь в 1813 году в октябре заключен был Гюлистанский договор, по которому Персия передала эти земли навечно - часть современного Азербайджана, в том числе и ханство Карабахское, знаете кому? Нам, русским, России. Сказано было, что договор заключен «в урочище Гюлистан, при речке Зейве».

И вот мы стоим над этим селом, разглядывая его сквозь амбразуру укрепления. Об этом историческом договоре мир предпочел забыть, хотя на эти земли прав у нас не меньше, чем на Курильские, скажем, острова, а больше».

Далее Лимонов осуждает Россию за то, что она не кричит Азербайджану: «Пошли вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля». Автор утверждает, что армяне были всегда верны России, и советует Москве признать Карабах и тем самым открыть прямую дорогу в Иран.

«Все равно иранские фуры с желтыми номерами снуют туда-сюда по горным дорогам Карабаха», — пишет он.

Стоит отметить, что Эдуарда Лимонова считают в России оппозиционером, а его Национал-большевистская партия запрещена за экстремистскую направленность. Лимонов неоднократно выступал организатором маршей националистов.

Однако, по мнению большинства экспертов, деятельность этого скандального писателя-политика на самом деле направлена на продвижение имперских амбиций Кремля. 

Во всяком случае, помимо признания Крыма российской землей, Лимонов призывает присоединить к России и всю восточную Украину. А в 2014 году он призывал к смещению президента Нурсултана Назарбаева и присоединению к России Северного Казахстана.

И вот теперь Лимонов, не скрывая своей ненависти к тюркам, отправляется в Карабах. Местные сепаратисты не случайно везут его к селу Гюлюстан, взирая на которое, он развивает мысль о принадлежности Карабаха России, а значит и возможности подарить его армянам.

С такими же идеями об исторических землях России, к слову, выступали не только российские политики. До них главный идеолог карабахских сепаратистов Зори Балаян писал президенту России Владимиру Путину о том, что Карабах, по Гюлистанскому мирному договору, «который до сих пор не утратил свою силу», является российской землей.

За это письмо в Армении на Балаяна ополчилось немало соотечественников, которые обвиняли его в предательстве. Как будто письмо Путину могло быть собственной инициативой писателя…

Определенные силы время от времени активно пытаются напомнить, что Азербайджан некогда входил в состав Российской империи, и живут мечтой о воссоздании ее границ.

Что касается конкретно Лимонова, то правоохранительные органы независимого Азербайджана вправе возбудить в отношении него уголовное дело и объявить его в розыск. Россия вряд ли задержит и экстрадирует Лимонова в Баку, но дело будет иметь юридическую силу, как это было в истории с бывшим российским миллионером и православным миссионером Германом Стерлиговым.

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