Тереза Мэй формирует коалицию с ирландцами

Тереза Мэй заявила о намерении сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.
Переговоры с Брюсселем по Brexit начнутся 19 июня.
Тереза Мэй заявила о намерении сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.
Переговоры с Брюсселем по Brexit начнутся 19 июня.
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