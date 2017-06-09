Порошенко: Сначала реформы, потом — заявка в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса Украины на членство в НАТО, поскольку эта инициатива была согласована с ним. Об этом он сказал журналистам в пятницу в Харькове, сообщает Интерфакс-Украина.

«Конечно же, подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона», — отметил глава государства.

Вместе с тем Порошенко подчеркивает первоочередность проведения реформ с целью приведения государства в соответствие с критериями НАТО перед подачей заявки на членство в этой организации.

«Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства», — сказал президент.