Ильхам Алиев наградил Бабу Рзаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Балабабы Гусейнага оглу Рзаева орденом «За службу Отечеству» третьей степени за плодотворную деятельность по совершенствованию энергетической системы в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Балабабы Гусейнага оглу Рзаева орденом «За службу Отечеству» третьей степени за плодотворную деятельность по совершенствованию энергетической системы в Азербайджане.
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