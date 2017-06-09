Министр здравоохранения Турции о смерти Натика Алиева

Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг ответил на вопросы турецких журналистов в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натика Алиева в одной из клиник Стамбула.

«Я только сошел с самолета и не знаю всех обстоятельств», — сказал министр.

Вместе с тем Реджеп Акдаг добавил, что Натик Алиев был доставлен в Турцию уже в критическом состоянии.

«Несколько дней назад мы получили запрос из Азербайджана, на основе которого в экстренном порядке отправили за министром специальный самолет. Однако он был доставлен в Турцию уже в очень тяжелом, можно сказать, в критическом положении», — сказал министр.