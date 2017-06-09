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Центробанк сохранил курс маната

 

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 12 июня.

Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7022 маната.

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