Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане — компания Bakcell была названа провайдером самой быстрой мобильной сети в стране. Согласно результатам тестов, проведенных местными пользователями при помощи программы Speedtest от компании Ookla, являющейся мировым лидером в области тестирования скорости Интернета и диагностирования сети, компания Bakcell предоставляет самые высокие скорости загрузки и отдачи, а также наименьшее время сетевой задержки.

«Мы очень гордимся тем, что сохранили лидерство по скорости передачи данных и второй год подряд получаем награду от Ookla Speedtest. Благодаря самой передовой технологии агрегации несущих частот наши абоненты имеют возможность пользоваться всеми преимуществами сверхбыстрой сети LTE, а также Интернетом со скоростью загрузки до 225 Мбит/сек. Наши долгосрочные планы включают в себя расширение сети 4G по всей стране. Мы также с радостью представляем специальные интернет-пакеты, которые можно использовать для создания потоковых видеотрансляций и других интернет-услуг», — говорит главный исполнительный директор Bakcell господин Николай Беккерс.

В комбинации с наилучшим опытом использования мобильного интернета и самой быстрой сетью компания Bakcell запустила сразу два инновационных и уникальных продукта на базе услуг передачи данных посредством мобильной сети.

My hour (Мой час) — одно из самых инновационных и уникальных предложений на рынке, работающее по принципу потребности клиента в более высоких объемах и скоростях трафика. Клиенты смогут подписываться на данную услугу в любое время суток (кроме промежутка от 19:00 до 01:00), набрав на телефоне соответствующий код. В течение следующих 60 минут после подключения услуги клиент будет иметь возможность использовать неограниченное количество мобильного трафика на высокой скорости. Чтобы предоставить всем нашим клиентам равные возможности для использования данного предложения, каждый абонент будет иметь возможность воспользоваться услугой один раз в день на свое усмотрение.

Пакеты YouTube – YouTube является самой популярной в Азербайджане платформой для просмотра видео и создания видеопотоков. Пользователи по всей стране проводят значительное время за просмотром видео в YouTube. Будучи самым инновационным участником телекоммуникационного рынка страны, компания Bakcell впервые в Азербайджане представляет эксклюзивные пакеты YouTube, посредством трафика которых пользователи могут полностью удовлетворить свои потребности в цифровом контенте. Абоненты Bakcell имеют возможность подключиться к этому эксклюзивному предложению, набрав соответствующий код, и наслаждаться безупречным потоковым видео без промедлений. Данное предложение доступно в двух вариантах: 2 Гб и 5 Гб. Период использования составляет 7 дней.

Нужно отметить, что Bakcell является единственным оператором, лидирующим на местном рынке цифровых предложений, включающим в себя работу с такими приложениями, как Instagram, WhatsApp и Facebook. Абоненты тарифов Klass имеют возможность бесплатного доступа в WhatsApp, что в свою очередь еще раз демонстрирует наше желание предоставлять нашим абонентам наибольшие выгоды.

Используемый более девяти миллиардов раз по всему миру Speedtest от компании Ookla является самым точным способом измерения производительности интернета и диагностики сети. Speedtest предоставляет пользователям независимые данные о скорости и качестве используемых ими мобильных и фиксированных интернет подключений. Это помогает потребителям получить необходимую информацию, чтобы понимать и иметь возможность улучшить свой опыт пользования Интернетом.

Для определения победителей награды Speedtest Award среди мобильных сетей, Ookla использует только результаты, полученные на «мобильных устройствах» доступных рядовому населению и способных подключаться к самым быстрым технологиям на рынке. Благодаря этому, награда Speedtest Award среди мобильных сетей вручается на основании средних скоростей скачивания, полученных на современных устройствах. Результаты включают в себя все тесты, полученные на современных устройствах, не зависимо от технологии, используемой для подключения. Эта методология также позволяет оценить не только качество сети в развитых местах, но и общие показатели сети на всей выбранной территории.

Компания Bakcell продолжит инвестиции в свою сеть, чтобы предоставлять своим абонентам наилучший опыт использования мобильных услуг.