Сурков: «Граница между Россией и Южной Осетией скоро исчезнет»

«Основная цель двустороннего договора о союзничестве и интеграции – граница с Южной Осетией в конечном итоге должна быть открыта и просто исчезнуть», — заявил на встрече со студентами Юго-Осетинского государственного университета помощник президента РФ Владислав Сурков, пишут российские СМИ.

«Договор об интеграции полноценно реализуется на уровне глубокой интеграции: российское Министерство обороны интегрирует воинскую часть Южной Осетии на уникальном уровне. Сближается сотрудничество министерств внутренних дел с создания общего информационно-координационного центра. Мы также повышаем социальные выплаты и пытаемся сделать зарплаты и пенсии сопоставимыми с российскими регионами.

Впервые на основе этого договора Россия решилась обеспечивать и медицинское страхование, и сейчас прорабатывается этот сложный вопрос», — отметил Владислав Сурков.