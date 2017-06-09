В полиции Армении рассказали о задержании в Ереване колонны иномарок с оружием. ЧП произошло у Киевского моста. Полицейские и спецназовцы остановили автомобили и вывели ехавших в них мужчин, сообщает Новости-Армения.

В салонах машин было найдено оружие, полиция выясняет законность владения им.

Комментируя произошедшее, в полиции Армении призвали отказаться от поездок по городу в сопровождении охранников и в составе автоколонн.

«Любая подобная попытка будет пресечена», — предупредили правоохранители.

При этом кто конкретно ехал в этой колонне иномарок, не сообщается.





