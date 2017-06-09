Ильхам Алиев отметил заслуги Натика Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает роль министра энергетики Натика Алиева, скончавшегося 8 июня, в защите интересов государства.

«Натик Алиев долгие годы направлял свои знания и опыт на защиту интересов страны. Благодаря его высокому профессионализму и инициативам были подготовлены государственные программы и концепции развития, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны, а его деятельность в их успешной реализации достойна похвалы», — отмечается в некрологе, подписанном в пятницу президентом Ильхамом Алиевым в связи с кончиной главы Минэнерго.

Ильхам Алиев также отметил заслуги Натика Алиева в успешной реализации нефтяной стратегии Азербайджана, начавшейся с подписания «Контракта века» в 1994 году, а также в подписании новых нефтегазовых контрактов и реализации проектов строительства нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и в целом в успехах, достигнутых страной в энергосфере.

«Натик Алиев также высказал достойные рекомендации по налаживанию сотрудничества в рамках «Южного газового коридора», считающегося проектом глобальной энергетической безопасности, по его своевременной реализации», — отмечается в некрологе.