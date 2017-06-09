Новый заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Юсуф Мамедалиев посетил Фонд молодежи, говорится в сообщении фонда, распространенном в пятницу.
Во встрече приняли участие депутаты Милли Меджлиса, в том числе председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов.
На встрече было отмечено, что за счет финансовых средств фонда в рамках девяти грантовых конкурсов во всех административно-территориальных единицах (города и районы) страны, за исключением временно оккупированных городов и районов, молодежными организациями и физическими лицами были реализованы проекты.