В первой статье аналитики haqqin.az сконцентрировали свое внимание в основном на недостатках и упущениях, допущенных в сфере сельского хозяйства Азербайджана.

Сегодня же представляем вашему вниманию анализ путей их преодоления и наиболее быстрого перевода аграрного сектора с ветхих допотопных методов работы на современные рельсы. Только таким путем мы сумеем добиться повышения эффективности этого важного сектора экономики, обеспечить как свою продовольственную безопасность, так и сделать сельхозпродукцию важной экспортной составляющей страны.

Все идёт как-то вяло

Да, сегодня сельское хозяйство в Азербайджане еще можно преобразовать в быстрорастущий сектор экономики. Для этого в стране есть основопологающие условия – желание населения, политическая воля руководства страны. Это самое главное, и такими условиями, конечно же, надо воспользоваться. При наличии этих факторов даже в крайне кризисные периоды денежные средства всегда можно «создать». Неспроста президент Ильхам Алиев призывает добиться перелома в данной отрасли, обеспечить внедрение наиболее интенсивных методов, повысить урожайность и улучшать породистость животных, механизировать и автоматизировать труд крестьян. Правда, за вселяющими надежды перспективами прячутся и острые проблемы.

Так, неудачная аграрная политика, проводимая в 90-е и нулевые годы, наложила негативный отпечаток на отрасль в целом. Но в последние годы призыв к восстановлению этой стратегической отрасли дает надежду, что будет расширяться и государственная поддержка фермерам. Уже создаются институты для поддержки экспорта, рассматриваются вопросы агрострахования и кредитования.

Госпрограмма развития сельского хозяйства, предусмотренная в стратегической карте развития отрасли, должна решить большую часть проблем, выработать эффективную продовольственную политику, повысить эффективность сельхозпроизводства и конкурентоспособность отечественной продукции.

Но идет все это как-то вяло, создается такое впечатление, что данный вопрос является приоритетным только для главы государства, но не для ведомственных чиновников.

Вспомним, как после истории со сбитым Турцией истребителем Россия начала интенсивно развивать свое сельское хозяйство, в частности тепличное овощеводство, чтобы не зависеть от турецких помидоров. Актуальность этой проблемы тогда понять было легко. Но вскоре, когда двусторонние отношения между Анкарой и Москвой вновь стали налаживаться выяснилось, что Россия уже не нуждается в турецких помидорах. Более того, низкий спрос на внутреннем рынке (россияне потребляют свежих несезонных овощей в 2 раза ниже нормы) еще более обостряют эту ситуацию.

Как видно, России понадобились год-два для такого скачка. У нас же годами о развитии сельского хозяйства говорят все, кому ни лень. А когда доходишь до дела, выясняется, что мы практически топчемся на месте. Более того, по некоторым показателям наблюдается даже утвердившаяся тенденция к снижению. И даже поверхностный анализ показывает, что причины такого состояния сельского хозяйства кроются не где-то в глуби, а на самой поверхности.

Комбайнов нет, вся надежда на руки

Всем известно, что одним из основных тенденций развития сельского хозяйства является устойчивый рост инвестиций в техническую модернизацию отрасли. И этому не должны мешать даже факты, обусловленные девальвацией маната и ростом стоимости импортного оборудования. У нас же на сегодня в этой сфере ситуация просто удручающая.

Так, в 2015 году на 1000 гектаров приходилось 0,7 зерноуборочных комбайнов против 1,8 комбайна в 2005 году. То же самое можно сказать и о другой технике: кукурузосборочных, картофелесборочных и свеклосборочных комбайнов на 1000 гектаров приходилось по 0.1, 0.1 и 0.9 единиц против 1.6, 0.2 и 5.2 единиц в 2005 году. Просто удивительно, как мы еще держимся при таких высоких темпах снижения количества комбайнов. Ответ очевиден – за счет ручного труда. Рост же наблюдался только по количеству хлопкоуборочных комбайнов – с 0,2 в 2005 году на 1000 гектаров до 1,7 единиц в 2015 году. Да и то, если такое незначительное изменение можно назвать ростом.

Чтобы четче представить себе сложившуюся картину, рассмотрим эти же данные в иной форме, а именно, исходя из того фактора, какая посевная площадь в гектарах приходилась на каждый комбайн в 2015 году по сравнению с 2005 годом.

Выходит, что на каждый зерносборочный комбайн приходилось 1516 га посевов (544 га в 2005 г.). Трудно, конечно, назвать точное количество времени, которое требуется одному комбайну для сбора урожая на такой площади. Но в среднем, если взять за основу 30-40 гектаров в день, то комбайн может справиться с поставленной задачей лишь за 40-50 дней. Естественно, за такой долгий срок теряется немалая часть урожая. Еще хуже приходится кукурузосборочным и картофелесборочным комбайнам. На каждую машину приходится по 17991 га (622 га в 2005 г.) и 15698 га (6427 га в 2005 г.) площади соответственно.

На свеклоуборочный комбайн приходилась площадь в 1177 га против 197 га в 2005 году. Несколько легче стало хлопкоуборочным комбайнам, на каждую машину пришлось 599 га против 5122 га в 2005 году. Тут еще надо подчеркнуть такое обстоятельство.

В этом году после призыва главы государства площадь посевов под хлопчатник в стране возросла по сравнению с прошлым годом более чем втрое и составила 107,5 тыс. га. Интересно, а хватит ли у нас техники для сбора такого урожая, сумели ли наши отраслевые чиновники подготовиться к этому?

К тому же вся эта существующая техника предназначена для сбора конечной продукции, для обработки же такой площади требуется немалое количество и тракторов. Если учесть, что общая посевная площадь в стране за последние десять лет не менялась, и в 2005 году на 1000 га приходилось всего 11.9 трактора, то в 2015 году этот показатель снился до 7.5.

Для каждого же трактора требуются в зависимости от вида проводимых работ культиваторы, сеялки, плуги, косилки и т.д. А вот их было еще меньше - на каждые 100 тракторов приходилось в 2015 году 0.4 культиватора, 1.2 сеялки, 5 плугов и 0.7 косилки против 7, 9, 20 и 7 единиц в 2005 году соответственно.

Такой спад можно объяснить, скорее всего, списанием морально и физически устаревшей техники в 2014 году. Но в результате создается реальная картина нашего аграрного сектора. А с такой технической вооруженностью добиться больших высот, конечно, невозможно. Вернее можно нарастить объем конечной продукции, но только за счет ручного труда. Но нетрудно догадаться, что себестоимость такой продукции вырастет в разы.

А это не позволит нам не только повысить конкурентоспособность экспортоориентированной сельхозпродукции, но даже обеспечить ее импортозамещение. И вновь повторится история прошлых лет, когда мы вкладывали средства в ту или иную сферу сельского хозяйства, а по истечении нескольких лет оставляли ее из-за нерентабельности. Сколько таких случаев было с хлопком, чаем и прочей продукцией наших плодородных полей.

Нехватка техники приводит к спаду урожайности. Как видно их статистики, урожайность в сельскохозяйственных предприятиях намного выше, чем в крестьянско-фермерских и домашних хозяйствах. Первые обеспечены техникой, а мелкие хозяйства могут нанимать ее от случая к случаю. Но, к большому сожалению, количество сельхозпредприятий в стране за последние десять лет снизилось с 2653 в 2000 году до 1298 в 2015 году. Почти в такой же пропорции снизилось и количество крестьянско-фермерских хозяйств (не создающие юридические лица частные предприниматели) с 3248 до 1534 хозяйств. Как видно, реальная ситуация по обеспечение аграрного сектора техникой оставляет желать лучшего.

Но не только отсутствие техники приводит к низкой производительности труда и урожайности в сельском хозяйстве. Важную роль играет и обеспеченность хозяйств удобрениями и поливной водой.

Азербайджан традиционно испытывал недостатки в удобрениях. Например, в 2015 году потребность сельского хозяйства страны была обеспечена удобрениями лишь на 16%. Это обстоятельство всегда служило одной из причин низкой урожайности в стране. С одной стороны, это может и хорошо, так как наши организмы могут очиститься от всяких пестицидов. Да вот только переход на производство экологически чистой продукции осуществляется совсем другим путем. Хотя именно сложившаяся ситуация диктует нам другую необходимость – уже созрела пора выйти на мировой рынок со своей экологически чистой сельхозпродукцией. Тем более что еще в 2008 году принят закон об экологически чистой сельхозпродукции, создана соответствующая нормативно-правовая база.

Плюс нехватка поливной воды

Но если удобрения надо еще завозить их других стран, то нехватку поливной воды объяснить трудно. Площадь поливных земель в стране в последние годы практически не меняется. В 2015 году в сельском хозяйстве страны (за исключением города Баку) было использовано 6053 млн. кубометров поливной воды. Но, что просто невообразимо, около 50% этой воды идет на потери при ее транспортировке. В итоге на каждый квадратный метр сельхозугодий у нас приходится 200 литров поливной воды за один сезон.

Но ресурсы воды с каждым годом тают во всем мире, и Азербайджан не исключение. Поэтому настала пора задуматься о другом методе орошения – капельном, который нашел широкое применение во всем мире. Правда, у нас тоже уже начали переходить на эту систему, но пока только в теплицах. А передовые страны применяют этот передовой метод уже на открытом грунте. В той же России, к примеру, переход на капельный метод на неорошаемых землях приводит к росту урожайности на 100%, а на орошаемых – на 50%. И это не говоря еще об экономии самой воды и используемой для ее транспортировки электроэнергии до 10 раз.

Кроме того, такой переход создаст возможность обрабатывать поливную воду перед поливом - дезинфицировать и структуризировать ее с целью дальнейшего повышения урожайности. И практически не применять при этом химические препараты. А применяемые в небольшом количестве органические удобрения будут растворяться и в малых дозах подаваться прямо в корень растений. При этом почва не загрязняется, а эффективность осваиваемости удобрений повышается до 100%, на 15-20 дней ускоряется срок созревания урожая, урожайность повышается на 25-40%. Вот и новый эффективный и высокорентабельный метод получения экологически чистой продукции.

И денег нет

Другим важным направлением является субсидирование производителей сельхозпродукции. Да, наше государство поддерживает сельское хозяйство как прямым субсидированием определенных категорий сельхозпродукции, так и выделением сельхозмашин и удобрений через ОАО «Агролизинг». Но, на наш взгляд, нужно применять и дополнительное субсидирование, которое должно носить точечный и кластерный характер.

Высокий уровень субсидирования сельского хозяйства может привлечь к агрорынку крупных инвесторов. Однако и в области субсидирования остается нерешенным ряд проблем. К примеру, нерациональное распределение субсидий (выделяется значительная часть субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной сфера кормопроизводства и т. п.). Кроме того, на технологическое оборудование применяется лизинг, но нет механизма субсидирования сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц.

Но особо хочется отметить, что при всем этом острой остается и проблема кредитования сельского хозяйства. Государственные кредиты сельскому хозяйству в Азербайджане выдаются в основном по трем программам через Национальный фонд поддержки предпринимательства. В рамках двух программ, по которым проценты по кредитам составляют 6-7%, а сроки погашения 1-10 лет, можно считать удовлетворительными.

Но в рамках программы кредитования сельских местностей кредиты выдаются под 27% годовых, что неприемлемо для фермеров, рентабельность которых редко превышает 10-11%. Да и 30% собственного капитала фермеров в двух программах, думается, непомерная тяжесть для них.

Надо же ведь поднять всю отрасль. И, наконец, все кредитные проекты предусматривают ликвидные залоги или поручительство. В то же время дом фермера на селе ни один банк не принимает в виде залога. Хотя залогом могли бы служить и те машины, оборудование, технология и удобрения, которые используются для создания новой продукции. Пора, подумать об этом, ведь служба АSAN смогла найти решение этой проблемы для мелкого бизнеса в этой отрасли.

В заключение хочется добавить еще один немаловажный фактор. В Азербайджане практикуется такая тенденция – каждый год посвящается какой-то отрасли, представляющей наибольший приоритет для страны в тот или иной период. Так, позапрошлый год у нас был объявлен годом сельского хозяйства. Но один год для этой отрасли, на наш взгляд, недостаточен. Скажем, завершился год, отрапортовали соответствующие структуры о «больших достижениях» и дружно забыли про все в следующем году. Но ведь аграрный сектор тем и отличается, что за один год здесь трудно подводить итоги.

Многое из того, что мы в этом году засеяли, заготовили может дать плоды только через год-два, а то и больше. Поэтому годовой подход к данному сектору надо, как минимум, утроить. Чтобы не просто отрапортовать о закупленных породистых коровах, технике, а о том, какие результаты они дали.