В Азербайджане 88-летний мужчина решил развестись со своей женой, находящиеся в почтенном возрасте супруги уже обратились в суд.

Как передает телеканал «Хазар», об этом сообщил адвокат супруги мужчины — Асиф Абдуллаев.

Вдобавок ко всему, по словам А.Абдуллаева, пожилой человек намерен лишить свою супругу прав на квартиру, в которой они проживают. Отмечается, что он нашел себе новую пассию, помоложе, на которой намерен жениться, и не желает, чтобы новая спутница жизни проживала с бывшей женой на одной жилплощади.

Примечательно, что в качестве причины развода мужчина назвал свою ревность.





