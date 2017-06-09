В конференц-зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Северной Ирландии Майкла О`Нила и капитана Стивен Дэвиса, посвященная завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Азербайджаном.

«Мы смотрели мартовский матч сборной Азербайджана против Германии, да и все остальные, - говорит главный тренер. – В какой футбол будет завтра играть Азербайджан? Этот вопрос лучше задать Роберту Просинечки (улыбается). Могу сказать, что мы хорошо проанализировали сборную Азербайджана. С Германией ваша команда 30-35 минут играла очень хорошо».

Комментируя приглашение в сборную Азербайджана бразильца Ричарда Алмейды, Майкл О`Нил отметил следующее:

«Мы смотрели игры Алмейды в составе «Карабаха». Это будет его первая игра за сборную. Но наши футболисты играют в своих клубах против бразильских игроков. Думаю, что они справятся.

Я бы не хотел выделять в сборной Азербайджана лишь Алмейду. Это было бы неуважением по отношению к другим игрокам. Азербайджан – это не только Алмейда. У вас есть Назаров, Шейдаев, Амиргулиев, Садыхов. Я смотрел матчи «Карабаха» против «Селтика» в Лиге чемпионов несколько лет тому назад, и капитан производил очень сильное впечатление, как и другие азербайджанские игроки».

Говоря о бакинской погоде, наставник заявил, что она ему нравится и не помешает в завтрашней игре.

«Погода классная. Не очень жарко. Мы провели сбор в Турции, где была такая же температура. Да и в Белфасте было не холодно. Так что проблем быть не должно.

Завтра будет очень важна как тактическая, так и физическая подготовка. В первой игре в Беласте мы одержали крупную победу со счетом 4:0. Хотим сыграть так же успешно и в Баку. Азербайджан проиграл два последних отборочных матча и завтра будет биться изо всех сил, чтобы продолжить борьбу за 2-е место в группе».

«В Турции был сложный сбор, - говорит Стивен Дэвис. - Погода была похожа на ту, что сейчас в Баку. Сбор получился сложным, но надеюсь, что он принесет нам результат.

У нас шесть человек отсутствуют по разным причинам. Но, тем не менее, постараемся заработать в Баку 3 очка.

В 2013 году, когда мы проиграли в Баку 0:2, ситуация в отборочной группе была совсем иной. Сейчас все по-другому, мы боремся за второе место в группе. Конечно, будет сложно, но мы верим в победу. В первом матче нынешнего отборочного цикла крупно выиграли. Хотим выиграть и сейчас. Все гостевые игры бывают сложными. Но мы уверены в себе и думаем, что сможем победить».