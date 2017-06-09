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Российский генерал обвинил США и курдов в сговоре с ИГИЛ

 

Коалиция во главе с США и курдский "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями террористической группировки "Исламское государство", которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в Сирии, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.

Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".

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Российский генерал обвинил США и курдов в сговоре с ИГИЛ
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