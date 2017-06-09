Facebook будет наблюдать за настроением пользователей

Социальная сеть Facebook приобрела патенты на технологии анализа эмоций аудитории, пишет The Times.

Согласно информации, Facebook будет анализировать настроение пользователей в реальном времени с помощью искусственного интеллекта: через информацию о силе и скорости набора текста и по количеству смайликов. Потенциально может быть задействована и веб-камера на персональном компьютере — она будет наблюдать за выражением лица.

За последний год пользователи нажали на кнопки "реакций" около 300 млрд раз. Это огромный массив размеченных данных, и анализировать такой объём информации можно только с помощью искусственного интеллекта.

Социальная сеть Facebook пока официально не подтвердила внедрение данной технологии, сославшись на то, что все нововведения всегда в первую очередь предлагаются к ознакомлению пользователям.