Жительница Баку Инга Сеидова обратилась в 25-ое отделение Управления полиции Низаминского района с заявлением, в котором сообщила о том, что из ее дома похищены ювелирные украшения стоимостью 12 тысяч манатов, сообщает телеканал ARB TV.

Сотрудники полиции немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по поимке преступника и раскрыли преступление по горячим следам.

Выяснилось. Что незадолго до происшествия хозяйка ограбленной квартиры оставила ключи у своей родственницы и уехала в Турцию. Муж ее родственницы Садиль Аллахвердиев тайком взял ключи от квартиры Инги Сеидовой из сумочки своей жены и похитил ювелирные украшения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.