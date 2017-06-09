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Франция поможет в управлении движением бакинского метро

 

"Французская компания Thales примет участие в создании системы управления новых линий Бакинского метро", - говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен", передает abc.az.

Специалисты Thales сейчас изучают текущую систему управления движения в электродепо "Нариманова".

"В дальнейшем специалисты разработают предложения для начала применения новой, современной системы управления на новых линиях Бакинского метро. Это новшество станет началом обновления системы управления до современных стандартов и на действующих линиях", - говорится в сообщении бакинского метрополитена.

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