Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об организации мероприятий «Последний звонок», согласно которому данное мероприятие пройдет на территории школ 14 июня, передает АПА.
Согласно приказу, руководству школ рекомендуется пригласить на «Последний звонок» родительские комитеты, представителей ассоциаций родитель-учитель и общественности, бывших выпускников.
Министерство образования Нахчыванской АР, Управление образования города Баку, Управление образования города Гянджа, районные (городские) отделы образования, руководители общеобразовательных учреждений, напрямую находящихся в подчинении Министерства образования, должны принять необходимые меры для того, чтобы «Последний звонок» прошел содержательно, в период мероприятий была обеспечена безопасность школьников.
Контроль над выполнением приказа поручен замминистра образования Джейхуну Байрамову.