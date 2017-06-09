Подписаться на уведомления
 

«Последний звонок» пройдет на территории школ Приказ министра

 

Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ об организации мероприятий «Последний звонок», согласно которому данное мероприятие пройдет на территории школ 14 июня, передает АПА.

Согласно приказу, руководству школ рекомендуется пригласить на «Последний звонок» родительские комитеты, представителей ассоциаций родитель-учитель и общественности, бывших выпускников.

Министерство образования Нахчыванской АР, Управление образования города Баку, Управление образования города Гянджа, районные (городские) отделы образования, руководители общеобразовательных учреждений, напрямую находящихся в подчинении Министерства образования, должны принять необходимые меры для того, чтобы «Последний звонок» прошел содержательно, в период мероприятий была обеспечена безопасность школьников.

Контроль над выполнением приказа поручен замминистра образования Джейхуну Байрамову.

722 просмотров


Старости
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Наша погода
Сегодня 36° / 21°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 29° / 21°
12 Июн 26° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В общественных местах Баку расширят сеть бесплатного Wi-Fi
Роберт Просинечки: «У меня есть сюрприз для Северной Ирландии»
Брейвик сменил имя
Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Северной Ирландией
«Последний звонок» пройдет на территории школ Приказ министра
Франция поможет в управлении движением бакинского метро
Аллахвердиев ограбил квартиру родственницы в Баку фото; видео
Ильхам Алиев выделил деньги на абшеронскую дорогу
Facebook будет наблюдать за настроением пользователей
Российский генерал обвинил США и курдов в сговоре с ИГИЛ
«Сборная Азербайджана – это не только Алмейда» Пресс-конференция североирландцев в Баку
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод Из-за ревности; видео
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии видео
Помощник первого вице-президента пошел к молодежи фото
Сельское хозяйство Азербайджана: топчемся на месте наша аналитика; вторая статья из серии «Продовольственная безопасность»
Ильхам Алиев отметил заслуги Натика Алиева
В центре Еревана задержали колонну иномарок с оружием видео
Болгарский боевой вертолет рухнул в Черное море
Азербайджанцы изымают вклады из банков
Сурков: «Граница между Россией и Южной Осетией скоро исчезнет»
Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» И запустила два новых продукта; фото
Центробанк сохранил курс маната
Министр здравоохранения Турции о смерти Натика Алиева
Задержанного в Турции французского фотографа вышлют на родину
Пожар уничтожил 57 деревьев в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться