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Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Северной Ирландией

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки по традиции объявил стартовый состав на завтрашнюю отборочную игру против сборной Северной Ирландии.

С первых минут на поле выйдут Кямран Агаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Джавид Гусейнов, Афран Исмайлов, Дмитрий Назаров, Рамиль Шейдаев.

«У нас вчера два игрока получили легкие травмы. Сейчас у нас начнется тренировка, посмотрим. Если все будут здоровы, то выйдет тот состав, который я назвал», - добавил Просинечки.

Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

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