Роберт Просинечки: «У меня есть сюрприз для Северной Ирландии»

В конференц-зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки, а также футболистов Максима Медведева и Джавида Гусейнова, посвященная завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Северной Ирландией.

Главный тренер в начале пресс-конференции попросил не задавать ему вопросов относительно его перехода в турецкий «Бурсаспор», заявив, что готов отвечать лишь на вопросы о предстоящей игре.

«Около месяца были на сборах, - говорит Роберт Просинечки. - С 15 мая готовились, поехали в Австрию. Рад, что нам создали такие условия перед завтрашней большой игрой. Я доволен подготовкой. Верю в поддержку родных трибун. Я не забыл про 0:4 в Белфасте. Верим, что завтра будет успешный результат.

Конечно, лучше было бы провести товарищеский матч, но, увы, не нашли соперника. Но повторюсь: мы упорно тренировались, у ребят огромная мотивация. Все хотят выйти завтра на поле. Это результат нашей месячной подготовки.

Понятно, что в футболе бывает все. Можем проиграть завтра или сыграть вничью. Но я верю, что игроки покажут завтра то, что показывали в ходе подготовки.

Очень радует, что соперники ожидают сложной игры тут. Они знают, как сложно играть тут. Мы проанализировали соперника. У меня есть сюрприз для Северной Ирландии. Но я сейчас не буду называть, какой именно. Для меня главное, чтобы мы вышли и показали то, что готовили. Если это удастся, буду очень рад.

Я не могу гарантировать, что Ричард Алмейда завтра выйдет и сыграет здорово. Это будет его дебют. Он – большой профессионал, футболист с большим уровнем мастерства. Он это показал и на сборах, несмотря на большие нагрузки. Ричард живет в Азербайджане шесть лет. Он знает всех игроков, со многими играет в одном клубе. Я верю, что он поможет нам, но гарантий никто сейчас дать не сможет.

Стоит ли сборной Северной Ирландии его боятся? Он - не единственный наш игрок. У нас все 11 футболистов могут создать трудности сопернику. Могу сказать, что завтра для Северной Ирландии будет сложный матч. Мы также надеемся, что завтра наши болельщики будут поддерживать свою сборную так же, как североирландцы делали это в Белфасте. Североирландские болельщики - одни из лучших. Не просто так говорят, что болельщики – 12-й игрок.

Что я сделаю, если за 15 минут до конца матча будет ничья? Я сейчас не могу сказать, какие решения я буду принимать завтра в ходе игры. Посмотрим. Главное, чтобы те 11 человек, которые выйдут в стартовом составе, показали хороший футбол, а запасные были бы готовы выйти на замену в любое время.

Может ли завтра Ренат Дадашов выйти на замену? Ренат очень талантливый футболист. У нас на него большие планы. Но завтра ему пока рано выходить на поле. Он еще молод для таких игр».

Максим Медведев:

«Был длительный сбор. Все готовились с большой отдачей. С нетерпением ждем матча. Постараемся не повторять ту игру, которую показали в Белфасте, когда проиграли 0:4.. Знаем сильные стороны соперника. Мы играли с ними и выигрывали. Постараемся вспомнить ту игру и хотим только положительного результата».

Джавид Гусейнов:

«Ясно, что соперник силен. Сильные стороны Северной Ирландии проанализированы. Постараемся порадовать болельщиков и добиться результата при хорошей игре. Хотим показать техничный, красивый футбол».