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В общественных местах Баку расширят сеть бесплатного Wi-Fi

 

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будет охвачена территория Зимнего парка, а также скверы "Сабир" и "Хагани", сообщила Trend в среду специалист по связям с общественностью производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Нурана Алиева, передает Trend.

По словам Алиевой, работы по расширению охвата беспроводной сети ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi": этой сетью в настоящее время охвачена территория Национального приморского парка, Ичери Шехер, парка "Сахиль" и парка Центра Гейдар Алиев.

"Число точек доступа в указанных территориях составляет 210 единиц. С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 200 тысяч подключений",- сказала Алиева.

Цель проекта "Общественный Wi-Fi" - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона. В ближайшее время пользователям сервиса будет предложен упрощенный метод доступа к сервису.

Проект "Общественный Wi-Fi" стал победителем национальной интернет премии "Netty" в номинации "IT событие года".

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В общественных местах Баку расширят сеть бесплатного Wi-Fi
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