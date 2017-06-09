25-летняя женщина повесилась в Шабране

В Шабранском районе повесилась жительница села Синджанбойад 25-летняя Башарат Бадалова, передает АПА.
У женщины осталось двое детей. Причина суицида пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
В Шабранском районе повесилась жительница села Синджанбойад 25-летняя Башарат Бадалова, передает АПА.
У женщины осталось двое детей. Причина суицида пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
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