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25-летняя женщина повесилась в Шабране

 

В Шабранском районе повесилась жительница села Синджанбойад 25-летняя Башарат Бадалова, передает АПА.

У женщины осталось двое детей. Причина суицида пока неизвестна.

По факту ведется расследование.

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