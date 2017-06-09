Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня президент Турции Р.Т.Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Турции выразил свои соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и близким скончавшегося министра энергетики Натика Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Р.Т.Эрдогана за его соболезнования.

В ходе беседы было отмечено, что Натик Алиев внес большой вклад в развитие азербайджано-турецких отношений. Была высоко оценена его роль в осуществлении проектов Баку – Тбилиси – Джейхан и TANAP.

В ходе беседы были также затронуты многие аспекты азербайджано-турецких отношений и состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией.