Подписаться на уведомления
 

США призвали ослабить блокаду Катара

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает ТАСС.

"Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабит блокаду Катара, не допустить дальнейшей эскалации между сторонами в регионе. Мы призываем также Катар ответственно подходить к обеспокоенности его соседей", - заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.

0 просмотров


Старости
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички
Наша погода
Сегодня 36° / 21°
10 Июн 29° / 21°
11 Июн 29° / 21°
12 Июн 26° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

США призвали ослабить блокаду Катара
Нападение на воинскую часть в Турции: есть погибшие и раненые
Агаев убил своих родителей
В Манчестере эвакуировали терминал аэропорта
Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
25-летняя женщина повесилась в Шабране
В общественных местах Баку расширят сеть бесплатного Wi-Fi
Роберт Просинечки: «У меня есть сюрприз для Северной Ирландии»
Брейвик сменил имя
Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Северной Ирландией
«Последний звонок» пройдет на территории школ Приказ министра
Франция поможет в управлении движением бакинского метро
Аллахвердиев ограбил квартиру родственницы в Баку фото; видео
Ильхам Алиев выделил деньги на абшеронскую дорогу
Facebook будет наблюдать за настроением пользователей
Российский генерал обвинил США и курдов в сговоре с ИГИЛ
«Сборная Азербайджана – это не только Алмейда» Пресс-конференция североирландцев в Баку
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод Из-за ревности; видео
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии видео
Помощник первого вице-президента пошел к молодежи фото
Сельское хозяйство Азербайджана: топчемся на месте наша аналитика; вторая статья из серии «Продовольственная безопасность»
Ильхам Алиев отметил заслуги Натика Алиева
В центре Еревана задержали колонну иномарок с оружием видео
Болгарский боевой вертолет рухнул в Черное море
Азербайджанцы изымают вклады из банков
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться