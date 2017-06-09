США призвали ослабить блокаду Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, передает ТАСС.
"Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабит блокаду Катара, не допустить дальнейшей эскалации между сторонами в регионе. Мы призываем также Катар ответственно подходить к обеспокоенности его соседей", - заявил Тиллерсон, выступая со специальным заявлением по ситуации вокруг Катара.