Трамп объявил Катар спонсором терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил, что Катар «исторически был спонсором терроризма», передает РИА Новости.
По его словам, пришло время призвать Доху остановить финансирование экстремистской идеологии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Катар «исторически был спонсором терроризма», передает РИА Новости.
По его словам, пришло время призвать Доху остановить финансирование экстремистской идеологии.
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