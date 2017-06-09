Трамп готов под присягой рассказать о беседах с экс-главой ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить с показаниями под присягой и рассказать о беседах с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР, передает РИА Новости.

"Я готов на 100%", — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности дать показания под присягой.

Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе. В четверг Коми выступил в Конгрессе, где рассказал о своих беседах с президентом по поводу расследования так называемого вмешательства РФ в выборы США.

Трамп на пресс-конференции опроверг ряд высказываний Коми. На вопрос, есть ли у него аудиозапись этих бесед, президент ответил: "Возможно, вы в скором времени об этом узнаете".