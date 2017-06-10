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В центре Лондона неизвестный с ножом напал на мужчину

 

Полиция Лондона заявила о нападении с ножом на одной из площадей столицы, инцидент не связан с терроризмом, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию.

Как отмечается, инцидент произошел вблизи станции метро Рассел-Сквер в центре британской столицы. Полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении.

"Офицеры полиции, кареты скорой помощи прибыли (на место событий — ред.) и обнаружили мужчину в возрасте от 20 до 30 лет с ножевым ранением. Он был доставлен в центральную больницу Лондона для оказания медицинской помощи", — цитирует издание слова представителя столичной полиции.

При этом полиция подчеркнула, что инцидент "не имеет отношения к терроризму".

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