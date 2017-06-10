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Новый проект Мехрибан Алиевой: Захарова построит новый бульвар в Баку

Автор: Отдел информации 

«Экс-директор парка Горького Ольга Захарова займется разработкой концепции Приморского бульвара: эта достопримечательность Баку, которая была реконструирована при господдержке. Госпожу Захарову пригласила в этот проект вице-президент Азербайджана и супруга президента республики Мехрибан Алиева», - пишет влиятельно российское издание КоммерсантЪ со ссылкой на саму О.Захарову.

Ольга Захарова сказала в интервью “Ъ”, что займется разработкой концепции развития Приморского бульвара в Баку.

Ольга Захарова

Как сообщает издание, Захарова возглавляла в 2011–2015 годах Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького. В ее бытность директором парк, по версии Instagram, стал одним из самых помещаемых мест среди туристов, обогнав Кремль. В сентябре 2015 года до своего ухода с поста директора парка в интервью “Ъ” Ольга Захарова заявляла, что ей удалось сделать ЦПКиО самоокупаемым и увеличить выручку со 135 млн руб. в 2011 году до 755 млн руб. в 2014 году. Последним местом работы госпожи Захаровой была девелоперская ADG Group, где она работала управляющим директором. Она была приглашена в компанию в качестве одного из куратора самого крупного проекта ADG по созданию районных досуговых центров с сервисными функциями на базе старых 39 кинотеатров, построенных в Москве еще в советское время.

«Для меня работа в Баку — серьезный вызов,— отметила госпожа Захарова.— Запланирована интенсивная работа по разработке концепции и основополагающих принципов нового главного пространства Баку. Основная задача — заложить стандарт общественного пространства страны, выявить потенциал локальных организаций, вдохновить местный бизнес на сотрудничество и участие в разработке проекта».

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