В Великобритании подвели итоги выборов

В Великобритании подведены итогам досрочных парламентских выборов, консерваторы набрали больше всего голосов, сообщает ВВС.
Отмечается, что по итогам подсчета данных по всем избирательным округам Консервативная партия получила 318 мандатов, их главные соперники — лейбористы — 262.
Дальше в списке идут Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, социалистическая «Шинн Фейн» из Северной Ирландии — 7, Левоцентристская партия Уэльса — 4, а Партия зеленых — 1.
Так как ни одна партия не набрала больше половины мандатов, то возникла ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций.
Премьер-министр Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества Консервативной партии с североирландской Демократической юнионистской партией.