Подписаться на уведомления
 

В Великобритании подвели итоги выборов

 

В Великобритании подведены итогам досрочных парламентских выборов, консерваторы набрали больше всего голосов, сообщает ВВС.

Отмечается, что по итогам подсчета данных по всем избирательным округам Консервативная партия получила 318 мандатов, их главные соперники — лейбористы — 262.

Дальше в списке идут Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, социалистическая «Шинн Фейн» из Северной Ирландии — 7, Левоцентристская партия Уэльса — 4, а Партия зеленых — 1.

Так как ни одна партия не набрала больше половины мандатов, то возникла ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества Консервативной партии с североирландской Демократической юнионистской партией.

98 просмотров


Старости
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод
В Азербайджане 88-летний старик подал на развод Из-за ревности; видео
Наша погода
Сегодня 30° / 21°
11 Июн 30° / 21°
12 Июн 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

У России новая мишень - Черногория комментируют haqqin.az Гельман и Абзалов
Минналогов снова перевыполнило план эксклюзив
Иран идет в ШОС, а Азербайджан, как всегда, в стороне комментарий МИД
В Великобритании подвели итоги выборов
Путин рассказал о своих внуках
Новый проект Мехрибан Алиевой: Захарова построит новый бульвар в Баку
Валенсия признала «геноцид армян»
В центре Лондона неизвестный с ножом напал на мужчину
Нефть снова дорожает
Трамп готов под присягой рассказать о беседах с экс-главой ФБР
Агаев вместе с женой убил своих родителей подробности; обновлено
Трамп объявил Катар спонсором терроризма
США направили в Британию стратегические бомбардировщики
США призвали ослабить блокаду Катара
Нападение на воинскую часть в Турции: есть погибшие и раненые
В Манчестере эвакуировали терминал аэропорта
Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
25-летняя женщина повесилась в Шабране
В общественных местах Баку расширят сеть бесплатного Wi-Fi
Роберт Просинечки: «У меня есть сюрприз для Северной Ирландии»
Брейвик сменил имя
Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Северной Ирландией
«Последний звонок» пройдет на территории школ Приказ министра
Франция поможет в управлении движением бакинского метро
Аллахвердиев ограбил квартиру родственницы в Баку фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться