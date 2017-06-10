Индия и Пакистан официально вошли в состав Шанхайской организации сотрудничества - ШОС. Соответствующее соглашение статуса подписали на саммите ШОС в Астане лидеры шести стран - России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.

Событие, разумеется очень порадовало РФ - ведущее государство этого международного объединения, целью которого является совместное противостояние терроризму, сепаратизму, наркотрафику и др. Теперь для усиления авторитета организации в мире, как пишут российские СМИ, неплохо было бы ускорить предполагаемое вступление в ШОС Ирана.

«Давно и активно — с 2005 года — участвует в деятельности организации в качестве наблюдателя Иран. Считаем, что после урегулирования иранской ядерной проблемы и снятия санкций ООН не осталось никаких препятствий для положительного рассмотрения заявки Тегерана», - выразил на астанинском саммите свое мнение о членстве ИРИ в ШОС президент РФ Владимир Путин.

В качестве члена организации Иран может сыграть важную роль в политической ситуации на обширном пространстве от Каспия до Индийского океана. Если это случится, Россия и ее союзники будут иметь реальный выход к Персидскому заливу. Фактически Иран является ключевым стратегическим союзником России как в регионе Каспия, так и на Ближнем Востоке.

В перспективе не исключается одновременное вступление в ШОС Азербайджана и Армении. И хотя Азербайджан категорически отказывается вступать в ОДКБ ввиду присутствия там страны-агрессора Армении, отношение официального Баку к ШОС несколько иное. Партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества двух конфликтующих стран — Индии и Пакистана — может стать примером для других конфликтующих государств.

Сегодня формирование ШОС идет в направлении отсутствия страны-лидера страны, поскольку политические элиты пяти ведущих стран материка - Москвы, Пекина, Дели, Исламабада и Тегерана никогда не допустят не только доминирования, но и ущемления своих прав в сотрудничестве с теми же США или Европейским Союзом.

Стоит отметить, что 31 мая 2016 года президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с постоянным членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем председателя Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, и в ходе встречи отметил, что «Азербайджан расценивает получение статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества как первый шаг на пути полной интеграции в эту организацию, и сотрудничество с данной организацией занимает важное место во внешней политике нашей страны».

Комментируя haqqin.az публикации российских СМИ о саммите в Астане, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Баку - партнер в диалоге со странами ШОС, но на данный момент Азербайджан не рассматривает вопрос полноправного членства в этой организации.

«Азербайджан придает важное значение отношениям со странами ШОС как на двусторонней, так и многосторонней основе», - отметил Х.Гаджиев.

Партнерство со странами ШОС сегодня необходимо Азербайджану хотя бы потому, что он стал ключевой страной на маршруте переброски грузов Китай, Казахстан, Южный Кавказ, Турция и европейские страны. И вступление Азербайджана в ШОС может способствовать развитию этого пути, одновременно усилив организацию.