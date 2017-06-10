Недавнее вступление Черногории в НАТО, судя по всему, очень не понравилось Москве. Не признаваясь в этом прямо, провластные российские политики пытаются убедить мир в полной бессмысленности членства в альянсе как для самой Черногории, так, собственно, и для всего НАТО.

Пытаясь доказать это, глава МИД России Сергей Лавров даже охарактеризовал Черногорию как слабое, неплатежеспособное государство.

По словам российского дипломата, принятие этой страны в военный блок - исключительно геополитический проект, что, однако, не только не укрепляет безопасность НАТО, но и ведет к дополнительному финансовому бремени для более состоятельных государств-членов.

В то же время, считает Лавров, сама Черногория также не особо нуждалась в приобретенном статусе члена альянса, поскольку ее безопасность тоже ни на йоту не укрепляется, «потому что Черногории никто не угрожал и не может угрожать».

По-иному это событие воспринял известный публицист Марат Гельман, раскручивающий сегодня в Черногории свой новый грандиозный арт-проект. И уж тем более, как отметил Гельман в беседе с haqqin.az, для России вступление Черногории в НАТО никакой опасности не представляет.

«Черногорцы считают, что НАТО поможет им привлечь инвестиции, повысит стоимость недвижимости. До этой истерии они не рассматривали НАТО как некий способ защиты от России. Ну, может быть, как некий способ урегулирования территориальных проблем с соседями – с Албанией, Хорватией. Вообще все то, что произошло сейчас в России, – это результат льющейся со всех каналов ложной информации. Черногорию представляют почти Болгарией. Этого никогда не было. Здесь очень хорошо относятся к русским людям. Если на дороге машина сломается, ее починят, денег не возьмут.

И всё это не превращается в политику. Политику они делают по-другому – они идут в Европу. И вопрос не в том, что нет особой политики по отношению к Балканам. Россия в целом не имеет никакого предложения ни для кого», - считает публицист.

Не видит Гельман и причины для уменьшения потока российских туристов в эту живописную страну.

«Надо иметь в виду, что русские люди, которые сюда приезжают, едут к себе на дачи, а не по туристической путевке. Поэтому те рычаги давления, которые есть у власти, например, повлиять на туроператоров, здесь не так сильно сработают. Вообще же человек, однажды побывавший в Черногории, приезжает сюда и второй и пятый раз... У многих здесь есть собственность. Два года назад российский посол здесь объявил: "Если вы вступите в НАТО, то Москва настроит русских и они перестанут к вам ездить". Кто-то даже испугался, что так и будет. Но потом, когда большинство европейских стран потеряли 30 процентов русских туристов из-за кризиса, в Черногории их только прибавилось. Ну а отставным генералам КГБ и бывшим кремлевским чиновникам, которые имеют здесь отели и недвижимость, вообще безразлично – с НАТО ли Черногория или без него. Поэтому не думаю, что вступление Черногории в НАТО приведет к снижению числа русских туристов», - не сомневается директор всемирно известных арт-проектов.

Однако президент российского Центра стратегических коммуникаций, эксперт программы «Политический детектив» на телеканале «Звезда» Дмитрий Абзалов настроен по-другому.

Он уверен, что Черногория после вступления в НАТО потеряет часть российских туристов. Более того, заменить россиян путешественниками из других стран вряд ли удастся, поскольку уровень развития туристической инфраструктуры в этой курортной стране пока не соответствует запросам европейцев.

«Черногория потеряет часть туристов просто потому, что инфраструктура здесь не настолько развита, чтобы, например, перехватывать европейских отдыхающих. Поэтому русскоговорящий сегмент был достаточно перспективным для страны. Какая логика была в этом, не совсем понятно», - неожиданно заключает Абзалов.

Отметим, что в 2016 году страна с населением около 600 тысяч человек приняла около одного миллиона 600 тысяч туристов. Доходы Черногории от туристической отрасли сейчас оцениваются в сумму порядка миллиарда долларов в год, и 25 процентов из них оставляют в Черногории российские туристы.