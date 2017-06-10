Пентагон о применении фосфорных бомб в Сирии

Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» заявила, что использует фосфорные боеприпасы по правилам ведения вооруженных конфликтов, передает РИА «Новости».

«В соответствии со своей политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами вооруженных конфликтов белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток», — говорится в тексте заявления.

Данное заявление стало ответом со стороны коалиции на сообщения сирийских СМИ о жертвах среди мирного населения после применения фосфорных бомб при авиаударе в Ракке.