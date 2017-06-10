Граждане Азербайджана практически перестали продавать свои квартиры, чтобы купить жилье за границей, как это было в 2013-2014 гг. «В те годы цены в Азербайджане были высокими в долларовом выражении. Тогда было очень выгодно даже с коммерческой точки зрения продавать, чтобы покупать недвижимость за рубежом». Об этом в беседе с haqqin.az сказал эксперт по недвижимости Рашад Алиев.

Но, конечно же у нас и сейчас есть такие продавцы. «Цели у подобных сделок разные. К примеру, продать жилье в Баку, чтобы попытаться приобрести жилье в Европе могут эмигранты, или люди, уезжающие на длительный период. Хотя последняя категория не всегда продает недвижимость, желая оставить «двери назад открытыми»: вдруг придется когда-нибудь вернуться», - рассказывает собеседник.

По словам Алиева, другие участники рынка, которые после продажи здесь покупают недвижимость за рубежом, руководствуются разными целями. «Кто-то вывозит капитал, кто-то просто хочет купить недвижимость исходя из других соображений. Это может быть недвижимость для отдыха, для инвестирования, для получения каких-то привилегий в виде ПМЖ, а возможно и для диверсификации инвестиций».

«К примеру, я помню, что когда рубль обесценился, то наши соотечественники, проживающие в России, продавали имеющуюся в Баку недвижимость, чтобы по дешевке купить квартиры в России. А у нас тогда цены были высокими, манат был стабилен по отношению к доллару. Затем ситуация изменилась и продавать жилье в Баку стало для них уже не так невыгодно», - отмечает Алиев.

Эксперт напомнил, что во второй половине 2014 года многие люди «сливали» недвижимость, так как была высокая вероятность падения цен на рынке. «Они просто переводили средства от продажи в валюту, а далее каждый распоряжался по-своему».

«Вообще на данный момент желающих продать недвижимость не так много. Продавцы считают цены неадекватно низкими. Хотя рынку, наверное, виднее. Но в любом случае, продавать квартиры в Баку с целью покупки жилья за границей сейчас не выгодно, ведь в долларовом выражении цены у нас спустились почти в два раза, а Европе остались примерно на том же уровне, что и раньше. К тому же был например, период, когда евро падал по отношению к доллару, а это делало рынок Европы еще более привлекательным, так как курс маната был привязан больше к доллару. В целом же сейчас продажи не носят коммерческий характер. Чаще всего делается это с целью вывоза капитала, диверсификация по рынкам и т.д.», - подчеркнул эксперт.