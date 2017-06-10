Эрдоган заступился за Катар

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму, отметив, что продолжит оказывать "все виды поддержки" данному государству, сообщает агентство Рейтер.

"До сегодняшнего дня я не замечал, чтобы Катар оказывал поддержку терроризму", — цитирует агентство слова турецкого лидера. Он также подчеркнул, что Турция "продолжит оказывать все виды поддержки Катару".

Сообщается, что он призвал остановить "блокаду" Катара, отметив, что Саудовская Аравия должна взять на себя ответственность по примирению государств региона.

"У меня есть требование к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в регионе… не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества в регионе, вы должны всех объединить", — сказал Эрдоган.