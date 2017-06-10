Сергей Маркедонов похвалил Азербайджан в Ереване

Азербайджан смог улучшить отношения с Западом, позиционировать себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов и показать готовность к диалогу в сфере прав человека. Об этом на конференции в Ереване «Кавказ-2016» заявил известный российский политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.

По его словам, начался политический 2016-й год в Азербайджане со знакового события - власти помиловали 148 заключенных, 14 из которых международными правозащитными организациями считались «узниками совести».

«Амнистия позволила в значительной степени снять напряженность в отношениях Баку с Западом, которая особо остро проявилась в 2015 году, - цитирует Маркедонова Eurasia Daily. - Власти страны сумели убедить партнеров в своей готовности к конструктивной критике в сфере прав человека».

По его мнению, еще одним ключевым событием стал конституционный референдум, который учредил институт вице-президента и увеличил президентский срок с прежних 5 до 7 лет.

Российский политолог считает, что очень сильное влияние на общественно-политическую атмосферу в стране оказала апрельская эскалация в зоне карабахского конфликта.

«Война стала тем фактором, который наряду с конституционным референдумом позволил укрепить действующую политическую систему», - считает Маркедонов.

Азербайджану в 2016 году удалось активизировать диалог с южным соседом - Ираном, считает эксперт. В марте Тегеран посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. А в августе в Баку прошел региональный саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

По словам Маркедонова, «глубинные разногласия между Баку и Тегераном, разумеется, никуда не исчезли, но они не мешают двум соседям развивать сотрудничество, основанное, в первую очередь, на прагматизме».

Международная научная конференция «Кавказ-2016» состоялась в Ереване 9 июня. Она была организована Институтом Кавказа. В ходе конференции обсуждались политические события на Южном Кавказе за 2016 год. Среди активных участников мероприятия были послы Великобритании, Швейцарии в Армении.