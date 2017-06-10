Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 144 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и 60-миллиметровые минометы (24 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 144 раза», — отмечается в сообщении.
Согласно информации обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.