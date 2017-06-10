Трампа удивили итоги выборов в Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что результаты выборов в Великобритании стали для него сюрпризом, передает РИА Новости.
«Удивительно», — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать итоги выборов, не предоставив никаких деталей.
Консервативной партии Великобритании под руководством Терезы Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить.