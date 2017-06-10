На кого ставить в матче Азербайджан – Северная Ирландия?

Перед сегодняшним отборочным матчем чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Северной Ирландии мнения относительно исхода встречи разделились.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР, известный российский эксперт Евгений Ловчев ставит на победу Северной Ирландии.

«Азербайджан находится на четвертом месте в группе с 7 очками, — говорит Ловчев сайту «Рейтинг букмекеров». — В составе этой сборной нет игроков высокого класса, в отличие от Северной Ирландии (второе место с 10 очками), многие футболисты которой играют в английском чемпионате, где очень высокий уровень. Еще в пользу сборной Северной Ирландии говорит тот факт, что они как представители британского футбола здорово играют головой. Поэтому у меня здесь мало сомнений в победе гостевой команды».

А вот экс-главный тренер сборных СССР и России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец считает, что Азербайджан не проиграет.

«Северная Ирландия, видимо, воодушевленная своим успехом на чемпионате Европы, рвется и на чемпионат мира, — говорит Бышовец. — Сборную Германии здесь, понятно, не достать, немцы выступают вне конкуренции. Но вот за второе место в своей отборочной группе североирландцы намерены бороться и пока что успешно это делают.

Но при этом и Азербайджан не потерял шансов вмешаться в соперничество за эту самую вторую строчку, дающую право сыграть в стыковых матчах. Неплохо начали квалификацию азербайджанские футболисты, но затем их ждало два разгромных поражения. И если проигрыш немцам был ожидаем, то вот как раз Северной Ирландии сборная Азербайджана уступила слишком уж крупно.

Но все же предположу, что на своем поле национальная команда Азербайджана даст бой Северной Ирландии. Североирландцы исторически сильнее выступают в родных стенах, на выезде же, без огненной поддержки болельщиков, футболистам Северной Ирландии приходится труднее.

Думаю, сборная Азербайджана имеет шансы на то, чтобы не уступить в данной встрече».

Есть и те, кто считает, что Азербайджан победит.

«Северная Ирландия, которая сенсационно пробилась на Евро-2016, имеет все шансы квалифицироваться и на мундиаль, — пишет в своем прогнозе vseprosport.ru. — С Германией тягаться команде Майкла О’Нила не под силу, но со всеми остальными соперниками ирландцы пока что справляются. Сумеет ли «зелено-белая армия» победить на выезде непростую сборную Азербайджана?

«Страна огней» лихо стартовала в этом отборе. Команда Роберта Просинечки в первом туре обыграла Сан-Марино – 1:0, а во втором победила дома Норвегию – 1:0. Добыв еще и ничью в выездном матче с Чехией – 0:0, Азербайджан до сих пор претендует на место в плей-офф. Кавказская сборная отстает от второй Северной Ирландии на три очка и пока что имеет все шансы навязать соперникам борьбу за вторую строчку. Проблема лишь в том, что последние два матча команда Просинечки проиграла с разгромным счетом. Сначала Азербайджан разгромила «зелено-белая армия» – 4:0, а в марте над ними поиздевалась еще и Германия – 4:1.

Северная Ирландия в этом отборе выглядит очень уверенно. За пять матчей команда О’Нила пропустила лишь два гола от Германии, тогда как в поединках со всеми остальными соперниками североирландцы сохраняли свои ворота на замке. Громила «зелено-белая армия» не только Азербайджан, но и Сан-Марино – 4:0. С Чехией же на выезде команда О’Нила сыграла в нулевую ничью.

Второе место в отборочной группе Северная Ирландия занимает прежде всего благодаря хорошим домашним результатам. На выезде команда О’Нила играет гораздо хуже, не побеждая уже пять встреч подряд. «Зелено-белая армия» забила за это время в гостях лишь два раза. Поскольку Азербайджан неплохо играет дома, ставить здесь советуем на хозяев».

Напомним, матч Азербайджан — Северная Ирландия состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:00.