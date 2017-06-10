Путин рассказал о своих внуках

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках. Об этом сообщает телеканал CNN, который ознакомился с первой половиной фильма Стоуна «Интервью с Путиным».

В разговоре с российским лидером Стоун спросил, любит ли Путин своих внуков. «Путин ответил, что любит их, однако признал, что у него не хватает времени, чтобы играть с ними», — пишет CNN.

Впервые фильм Стоуна будет представлен в эфире американского телеканала Showtime 12 июня. В России права на его трансляцию приобрел Первый канал, фильм будут показывать с 19 по 22 июня в 21:30.

Фильм поделен на четыре части. Как рассказывал режиссер, в течение двух лет команда, работавшая над картиной, встречалась с Путиным четыре раза. Сам Стоун объяснял, что задумал фильм «не столько как документальную картину, сколько как сеанс вопросов и ответов».