В Культурном центре Службы государственной безопасности проходит церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натиком Алиевым.
В церемонии принимают участие представители государства и правительства, родные покойного.
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Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натика Алиева доставлено в Баку.
Как сообщает АПА, церемония прощания будет проходить в Культурном центре Службы государственной безопасности.
После церемонии прощания Натик Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.
Напомним, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.