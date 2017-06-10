Американцы вступили в войну с ИГИЛ на Филиппинах

Спецподразделения США помогают ВС Филиппин положить конец осаде города Марави боевиками ИГ. Об этом Reuters сообщил представитель посольства США в Маниле.

До сих пор подтверждения того, что американские военные задействованы в борьбе за Марави, не было.

«По просьбе правительства Филиппин спецслужбы США оказывают помощь местным вооруженным силам в операциях в Марави, что помогает командирам на местах в их борьбе с боевиками», — сказал представитель пресс-службы посольства, отметив, что из соображений безопасности обсуждение конкретных деталей участия американских военных в операциях ВС Филиппин невозможно.