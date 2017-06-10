Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радеев выступил за отмену антироссийских санкций и заявил, что намерен пригласить Владимира Путина посетить страну.

По мнению Радеева, санкции против России не несут пользы и он готов выступить за их снятие. «Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — сказал он в болгарскому телеканалу BTV.

Кроме того, он рассказал, что в скором времени у него пройдет разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он пригласит его приехать в Болгарию на 140-ю годовщину освобождения Болгарии от власти Османской империи.

«В ближайшее время у меня будет разговор с президентом России Владимиром Путиным и я приглашу его на 140 -ю годовщину освобождения Болгарии. Есть много вопросов,которые нужно обсудить, помимо уважения к истории», — отметил Радеев.