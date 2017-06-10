Военные повара из Азербайджана борются за звание лучших

Военные повара и пекари из Азербайджана примут участие в международном кулинарном конкурсе «Полевая кухня», который пройдет в конце июля — начале августа текущего года на полигоне Алабино в ходе «Армейских международных игр-2017». Об этом сообщило Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

Конкурс станет одним из самых представительных. В соревнованиях примут участие кулинары из России, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Монголии, Сербии, ЮАР, Ирана и Израиля.

По своему уровню охвата «Кулинарная кухня» уступает лишь конкурсам «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж».