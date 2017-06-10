КНДР готовится к запуску баллистической ракеты

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшее время могут пройти в КНДР. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету «Нодон синмун».

«Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», — указано в материале издания.

Также утверждается, что Соединенные Штаты не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».

8 июня северокорейские военные осуществили запуск нескольких противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.