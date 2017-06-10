Саудовский министр о ситуации вокруг Катара

Ситуация вокруг Катара не окажет влияния на соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает РИА Новости.

«Я не считаю, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара… окажет какое-либо влияние на соглашение о добыче нефти», — сказал аль-Фалих журналистам.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД, как сообщило Reuters, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.