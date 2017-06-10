В Баку пропал 9-летний ребенок

В Баку без вести пропал девятилетний ребенок. Как сообщает АПА, в полицию Сабаильского района поступила информация о том, что Арда Мамед оглу Гурбанлы (2008 г.р.) пропал без вести.
На основе поступившей информации начаты поиски.
В Баку без вести пропал девятилетний ребенок. Как сообщает АПА, в полицию Сабаильского района поступила информация о том, что Арда Мамед оглу Гурбанлы (2008 г.р.) пропал без вести.
На основе поступившей информации начаты поиски.
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