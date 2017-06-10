Замминистра Валишвили: «Азербайджан заранее предупредил Грузию…»

Азербайджан официально предупредил Грузию и Турцию о прекращении сроком на один месяц поставок газа с месторождения «Шахдениз». Об этом Reuters заявила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

По словам замминистра, Азербайджан приостанавливает поставки газа из-за ремонтных работ на газопроводе.

«Мы получили от Азербайджана предупреждение, что поставки газа в августе будут приостановлены из-за запланированных ремонтных работ на газопроводе», — сказала Валишвили, добавив, что это самые продолжительные ремонтные работы.

Замминистра энергетики также отметила, что приостановка поставок газа с месторождения «Шахдениз» не повлияет на Грузию, так как потребление газа в летние месяцы сильно сокращается.