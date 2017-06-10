В Баку потеплеет до 33 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, утром и вечером местами пойдут дожди, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Юго-западный ветер днем перейдет в порывистый северо-западный.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 29-33°, в Баку ночью 19-21°, днем 30-33° тепла.
Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-70%, днем — 45-50%.